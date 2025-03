Ilfattoquotidiano.it - Chromoterapia, la mostra senza paura (del colore)

Se il mondo attuale, tra guerre e tensioni, vi appare troppo grigio, a Villa Medici a Roma c’è quello che fa per voi.Abituati ormai ad abiti monocromatici, interni minimalisti e post di Instagram dominati da tinte smorte, sembra che la società moderna abbia sviluppatoper il. Per fortuna, Villa Medici risveglia le nostre retine con Chromotherapia, unache trasforma la fotografia a colori in un’esperienza terapeutica.Curata da Maurizio Cattelan e Sam Stourdzé, questa esplosione visiva è scoppiata il 28 febbraio ma perdurerà fino al 9 giugno 2025. Racconta per immagini un secolo di sperimentazioni cromatiche attraverso diciannove artisti che hanno usato ilnon solo come elemento realistico, ma per stravolgere le regole stesse dell’immagine.La fotografia a colori è spesso stata considerata con un certo snobismo dagli amanti del bianco e nero.