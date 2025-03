Ilgiorno.it - Chiude il centro migranti di San Colombano, dove fu violentata una bambina

San(Brescia) –ildi San, nel Bresciano,nell'autunno scorso era stataunadi dieci anni rimasta incinta. Sia la piccola sia il violentatore erano ospiti del. Ad annunciarlo è la deputata bresciana della Lega Simona Bordonali. “Avevamo chiesto con fermezza che questa sistemazione pervenisse chiusa. Oggi finalmente questa richiesta diventa realtà. Ora i proprietari e i gestori del-aggiunge Bordonali - hanno deciso di rinunciare alla gestione e ci auguriamo che possano tornare alla loro precedente attività di ristoratori e albergatori, perché il nostro territorio ha bisogno di strutture turistiche, non di centri che creano tensioni sociali”. "La chiusura di questosegna un passo importante per il territorio dell'Alta Valtrompia e rafforza la necessità di rivedere la gestione dell'accoglienza nei piccoli comuni, affinché situazioni simili non si ripetano mai più”, conclude Bordonali.