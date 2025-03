Oasport.it - Chieri-Roma stasera, finale Challenge Cup volley: programma, orario, dove vederla in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Oggi martedì 4 marzo (ore 20.00) si giocad’andata dellaCup 2024-2025 difemminile, la terza competizione europea per importanza. Al Pala Gianni Asti di Torino si disputerà la prima parte dell’atto conclusivo: le piemontesi partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alla voglia di rivalsa delle capitoline, che sabato sera hanno dovuto scontare la retrocessione in Serie A2.punta a ottenere un risultato di rilievo in vista della sfida di ritorno prevista settimana prossima nella Città Eterna, in modo da avvicinarsi a quel trofeo già alzato nel 2023 (lo scorso anno dettò invece legge nella CEV Cup).si leccherà le ferite e proverà a distinguersi in campo europeo (è alla sua prima partecipazione in un evento al di fuori dei confini nazionali), si fronteggiano la quinta e la tredicesima forza della Serie A1.