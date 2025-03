Lanazione.it - Chiara, un volo nel segno di Elon Musk. Il decollo per Starship e la missione sognando Marte

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 4 marzo 2025 – C’è l’ingegnera che viene da Castiglion Fiorentino nella sala dei bottoni dell’operazione. Sì, quella cheha pensato per conquistareBernardini è nel team dei sistemi di propulsione di tutta la navicella e non finisce qui: è alla console dell’ottavo lancio che era in programmma nella mezzanotte e mezzo di ieri. Una notte di emozione e anche di ansia, così ha detto l’eccellenza nostrana al Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua infanzia all’ombra del Cassero, da dove arrivano complimenti e attestati di stima all’unisono. Ignegnera meccanica, è stata la prima delle sua famiglia a laurearsi, e già da piccina si divertiva a seguire il babbo Antonio, ferroviere, al lavoro dove guardava quella distesa di bottoni che azionavano il traffico della linea Firenze Roma.