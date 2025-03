Iltempo.it - Chi usa presto il cellulare va peggio a scuola: la ricerca

Leggi su Iltempo.it

Meno ammessi se troppo connessi. Gli alunni più dediti precocemente all'uso di smartphone e social-network restano però in ritardo a. A dirlo sono i risultati dello studio «Eyes Up», lascientifica pionieristica condotta dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che offre per la prima volta evidenze statistiche sugli effetti dell'accesso precoce ai dispositivi digitali sulle performance scolastiche. Utilizzando dati longitudinali raccolti su 6.609 studenti di classi seconde e terze di scuole secondarie di secondo grado, infatti, l'indagine ha analizzato il legame tra l'età di primo utilizzo di smartphone e social network e il rendimento scolastico, unendo le risposte degli studenti a un questionario con i loro risultati nei test Invalsi. «Dai dati emerge che gli studenti che aprono un profilo social in prima media ottengono punteggi mediamente più bassi nelle prove standardizzate di italiano e matematica rispetto a chi aspetta i 14 anni, il limite fissato dalla normativa europea», spiegano gli analisti.