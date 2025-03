Notizie.com - Chi sono Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, coinvolte nello scandalo Qatargate: la Procura ha chiesto la revoca dell’immunità

Lafederale del Belgio haall’Europarlamento laper due eurodeputate del Partito democratico (S&D in Europa) nell’ambito della cosiddetta inchiesta. Chied: lahalaStando a quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir, si tratta di. I nomi delle due eurodeputate erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presuntodi corruzione scoppiato il 9 dicembre 2022., avvocata matrimonialista, già vicesindaca di Vicenza e deputata, è stata eletta al Parlamento europeo per la prima volta nel 2014 in quota Pd, capolista della circoscrizione Italia nord-orientale.