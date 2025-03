Cityrumors.it - “Chi non si spoglia se ne vada!” La regola non ammette eccezioni

Leggi su Cityrumors.it

Chi non accetta dirsi non può stare in queste zone: la nuovache chiude le porte a tutti coloro che girano copertiLe spiagge per nudisti sono state create con l’obiettivo di permettere, a chi desidera praticare il nudismo, di farlo liberamente. Queste consentono di evitare conflitti con chi, al contrario, preferisce la balneazione tradizionale, indossando quindi un costume che nasconda le intimità delle persone più riservate.“Chi non sise ne!” Lanon– Cityrumors.itIn questo genere di luoghi vigono regole differenti in base a dove ci si trova. Esistono quelle in cui c’è una mescolanza tra le due tipologie di bagnanti e altre invece dove questo non è ben accetto. Specialmente nei club o resort destinati ai nudisti, può essere richiesto di stare nudi per rispettare lo spirito del naturismo.