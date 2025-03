Cultweb.it - Chi era Nicola Calipari, che morì per salvare Giuliana Sgrena

Uscirà nelle sale tra qualche giorno, il 6 marzo, Il Nibbio, un film diretto da Alessandro Tonda e prodotto da Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula in collaborazione con Netflix; nel cast Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. La pellicola è incentrata su uno dei tanti omicidi irrisolti della storia del nostro Paese, ossia quello dell’alto agente dei Servizi Segreti, avvenuto esattamente 20 anni fa sulla strada verso l’aeroporto di Baghdad subito dopo il rilascio della giornalistanasce nel 1953 a Reggio Calabria, e dopo la Laurea in Giurisprudenza si arruola nella Polizia di Stato per cui lavora per più di 20 anni. Nel 2002 entra a far parte del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), in cui diventa poco dopo Capo Dipartimento della 2a divisione “Ricerca e Spionaggio all’Estero”, con responsabilità sulle operazioni in corso in Iraq.