Chi era James Harrison l’uomo che ha donato il sangue a 25 milioni di bambini

It.insideover.com - Chi era James Harrison, l’uomo che ha donato il sangue a 2,5 milioni di bambini

Leggi su It.insideover.com

, un nome che a molti non dirà nulla. Quest’anziano australiano, una manciata di giorni fa, si è spento all’età di 88 anni in una casa di cura a Umina Beach, un sobborgo a nord di Sydney. Ma nonostante un nome così comune,“Golden arm”è stato un eroe dei nostri giorni.Ma riavvolgiamo il nastro. Nato il 27 dicembre 1936 a Junee, in Australia, la sua storia di salvatore è iniziata con una crisi di salute personale. All’età di 14 anni,deve sottoporsi a un importante intervento chirurgico al torace che richiede una grande quantità di trasfusioni di. Grato airi anonimi che gli avevano salvato la vita, promette di donare regolarmente ilnon appena avesse compiuto 18 anni. Così, nel 1954, appena maggiorenne, mantiene quella promessa. Ed è proprio in uno di quei prelievi generosi che i medici scoprono che il suopossiede qualcosa di magico: un raro e potente anticorpo chiamato Anti-D.