Ilgiorno.it - Chi era Alberto Barani, il 58enne milanese morto nell’incidente con l’aliante: “Persona straordinaria, pilota esperto”

“Che dolore. Che dispiacere immenso.era una di quelle persone che avevi sempre piacere a incontrare: sempre conciliante, anche nelle riunioni di condominio più infuocate. Era così”. A ricordaredi 58 anni – ne avrebbe compiuti 59 il prossimo 6 dicembre –domenica dopo essersi schiantato conche stavando, è una sua ex vicina di casa in zona Portello, dove l’uomo aveva abitato fino a qualche anno fa prima di trasferirsi in zona San Siro con la moglie e il figlio ora diciannovenne. Nel condominio lo ricordano in tanti, compreso il custode che ancora gli tiene da parte lettere e pacchi che vengono recapitati al suo vecchio indirizzo. A sentire che sia lui, la vittima dell’incidente, restano a bocca aperta: “Possibile?”. Molti non sapevano neppure che avesse la passione del volo.