Chi è la TOP Manager Loredana Zambelli | Percorso di eccellenza e ti consulenza Tecnica

Recentemente,ha ricevuto il riconoscimento come una delle più qualificate esperte nella gestione dei sistemi di qualità, ambientali e di sicurezza, grazie alla sua esperienza con normative come UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. Il suo contributo nel settore dellatecnico-scientifica è stato determinante per numerose aziende, dalle industrie chimiche ai laboratori di analisi, fino alla sicurezza sul lavoro.Oltre a operare come consulente tecnico d’ufficio (CTU) per diversi tribunali italiani, la sua esperienza si estende alla direzionedi stabilimenti produttivi, alla certificazione di prodotti medicali ed elettromedicali e alla gestione di progetti di ricerca. La sua capacità di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua trasformazione e di fornire soluzioni innovative ha reso il suo nome sinonimo di affidabilità e competenza.