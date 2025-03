Metropolitanmagazine.it - Chi è Davide Lacerenza, l’ex compagno di Stefania Nobile e proprietario di Gintoneria

, 59 anni, è nato a Milano il 25 ottobre 1965 da madre veneta e padre originario della Puglia. Lasciò gli studi da giovane per lavorare nei mercati milanesi come fruttivendolo. Mano a mano insegue il suo sogno di entrare nel giro dei locali milanesi come gestore, fino ad essere pure lui imprenditore della ristorazione, in particolare grazie al sodalizio con la sua ex compagna. Noto anche come ospite e provocatore in diverse trasmissioni radiofonicheNel 2005 conosce, figlia di Wanna Marchi, e cambia vita,rileva un piccolo bar che fa anche da trattoria e assume la compagna. Il locale si chiama “La Malmaison”, in via Comune Antico, nella zona Greco di Milano. Da lì passa anche Wanna Marchi.regina delle televendite, dopo una condanna di 9 anni, va a lavorare tra i tavoli del bar ristorante in regime di semilibertà.