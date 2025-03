Fanpage.it - Chi è Davide Lacerenza, ex di Stefania Nobile: dalla Gintoneria all’arresto per prostituzione e spaccio

Leggi su Fanpage.it

La guardia di finanza di Milano ha arrestato, a vario titolo, per sfruttamento delladi sostanze stupefacenti. Il 59enne, conosciuto come lo "sciabolatore di champagne", è titolare del locale 'La' di via Napo Torriani.