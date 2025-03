Che umiliazione Grande Fratello Zeudi incontra papà Pasquale Ma non sa che fuori tutti hanno fatto quella scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Di Palma,diDi Palma, concorrente del, hail suo ingresso nella Casa per avere un confronto con la figlia. È stato un momento importante per la gieffina, che non ha avuto un rapporto con il padre per molto tempo, come lei stessa ha ammesso nel corso della sua avventura nel reality. Signorini, all’inizio della diretta, ha spiegato le motivazioni cheportato l’uomo a prendere questa decisione.“è stato un padre che l’ha lasciata anni fa e ci ha scritto, contattato, perché ha sentito il bisogno di chiederle scusa e riabbracciarla”, ha detto in conduttore deldurante la diretta di lunedì 3 marzo, per poi chiedere ase volesserlo. “Io dico una cosa: perché arrivare fino a questo momento? Mi cerchi come Miss Italia e ora al GF.