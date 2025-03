Iodonna.it - Che cos’è l’asse intestino cervello e perché i due organi lavorano insieme

Leggi su Iodonna.it

Negli ultimi anni, il concetto di ” asse” (Gut-Brain Axis, GBA ) ha guadagnato una crescente attenzione nella ricerca scientifica, rivoluzionando la comprensione delle interazioni tra il sistema nervoso e il tratto gastrointestinale . Questo rappresenta una complessa rete bidirezionale che coinvolge meccanismi neurali, immunitari, endocrini e metabolici, con un ruolo chiave del microbiota intestinale. Alterazioni in questo equilibrio sono state collegate a numerosi disturbi neurologici, psichiatrici e metabolici, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Depressione, ansia e: il decalogo per stare meglio X L’asserappresenta un campo di ricerca in continua evoluzione, con profonde implicazioni per la medicina preventiva e personalizzata.