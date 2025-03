Liberoquotidiano.it - "Che bluff": Monica alla Ghigliottina, scoppia il caso per questa parola | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

La campionessa de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in ondasera, martedì 4 marzo, è stata la debuttante. Una volta conquistata la, la fase finale del gioco, ha scherzosamente detto: “Nemmeno la mia famiglia pensava che sarei arrivata qui”. Durante il programma ha raccontato che sia sua mamma che sua sorella sono infermiere, mentre lei sta studiando Medicina ed è al quarto anno. Il suo obiettivo è diventare ginecologa.sfida dei cento secondi ha battuto il campione di ieri, Ferdinando. Di 175mila euro il montepremi iniziale. Le cinque parole da collegare erano Inglese, Morgan, Massa, Granata e Ufficiale. Dopo vari dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 10.938 euro. Dopo il minuto di ragionamento a disposizione, la campionessa ha tentato il tutto per tutto con laScoppio.