Champions League Real Madrid di misura | super Arsenal impatta il Lille

La prima delle 2 giornate valide per l’andata degli ottavi diè passata in archivio. La serata di oggi 4 marzo ci ha regalato 3 partite di altissimo livello, ricche di emozioni e spettacolo. Si parte dal derby di, con ilche ha battuto per 2-1 dil’Atletico. Rodrygo porta in avanti i Blancos al 4? minuto, mentre Julian Alvarez pareggia i conti con una rete da cineteca a giro di destro al 32?. La rete decisiva è stata siglata, invece, da Brahim Diaz al 55? minuto. Carlo Ancelotti sorride e si regala un grosso vantaggio, in vista della gara di ritorno.Ha più di un piede ai quarti di finale l’, chea con un tennistico 7-1 il PSV. I Gunners chiudono la pratica con 3 reti in 31? minuti. Prima va a segno Jurrien Timber al 18?, il giovane Ethan Nwaneri raddoppia al 21? e Mikel Merino cala il tris al 31?.