Champions League l' Inter nella tana del Feyenoord Inzaghi | Momento chiave saremo pronti

Dopo aver chiuso al quarto posto il girone di, l'esordisce domanifase ad eliminazione diretta con l'andata degli ottavi di finale, a Rotterdam contro il. Si gioca alle 18.45, contro un avversario che Stefan De Vrij, ex della sfida, conosce molto bene. “Sarà una partita speciale per me e sono contentissimo di essere qui - afferma il centrale a Sky -. So cosa significa giocare in questo ambiente, iniltira fuori qualcosa in più e hanno battuto Milan e Bayern Monaco. Sarà molto dura. Chiaramente noi giochiamo per vincere ogni partita e non sarà diverso in queste due. Siamo consapevoli della nostra forza e la vogliamo dimostrare. Finora abbiamo fatto molto bene la fase difensiva ine vogliamo continuare così”. Tante le assenze da ambo le parti, per quel che riguarda l'non ci sono Carlos Augusto, Zalewski, Darmian e Dimarco, tutti nel reparto esterni.