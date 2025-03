Inter-news.it - Champions League, andata ottavi: i calciatori diffidati e squalificati

Per l’deglidi finale disi “ricongiunge” la situazione disciplinare:arrivano sia dalla fase campionato, per chi si è qualificato direttamente, sia dagli spareggi per chi ha dovuto giocare le due partite di febbraio.CLUB BRUGGE-ASTON VILLA martedì 4 marzo ore 18.45Club Brugge: Raphael Onyedika, Joaquin Seys, Michal Skoras, Christos Tzolis, Hugo Vetlesen.Club Brugge: nessuno.Aston Villa: Lucas Digne, Axel Disasi, Boubacar Kamara, Marcus Rashford.Aston Villa: nessuno.BORUSSIA DORTMUND-LILLE martedì 4 marzo ore 21Borussia Dortmund: Maximilian Beier, Yan Couto, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.Borussia Dortmund: nessuno.