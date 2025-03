Lanotiziagiornale.it - Champagne, coca ed escort: finisce il sogno del re della notte milanese Lacerenza e della sua ex Stefania Nobili

Leggi su Lanotiziagiornale.it

ina ed. È la fotografia che esce dall’ordinanza che ieri ha portato ai domiciliariNobile, Davidee Davide Ariganello. Le accuse a vario titolo sono di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.Al centro di tutto la Gintoneria, locale di, l’autoproclamatosi ‘king’, di fronte al quale c’era, a saracinesca abbassata, una piccola dependance con la moquette rosa, la ‘Malmaison‘, alla quale poteva accedere solo chi fosse pronto a sborsare almeno 5mila euro per il ‘pacchetto’, cioe’ donne,ina. I magistrati ipotizzano un autoricilaggio per almeno 900mila euro, soldi sequestrati ieri dalla Gdf.Per gli investigatori la Nobile, figlia di Wanna Marchi ed ex di, sarebbe estranea alla cessionedroga.