Cgil, referendum su lavoro: "Incertezze per i giovani"

Il ‘futuro’ al centro del dibattito che si è tenuto ieri alla Fiera di Pievesestina, in occasione dell’assemblea delle categorie provinciali. Alla presenza di 400 lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati e di numerose associazioni del territorio, si è parlato anche di diritti e di tutele sul. È iniziata la campagna referendaria: cinque quesiti in tutto, quattro sule uno sulla cittadinanza. Attraverso il voto, cittadine e cittadini saranno chiamati a decidere sulle leggi che regolano licenziamenti, precarietà e appalti. Quattrohanno l’obiettivo di smontare le norme che hanno impoverito ile hanno reso i lavoratori e le lavoratrici meno protetti e più vulnerabili. Con il quinto, la popolazione sarà chiamata ad esprimersi anche sul tema della cittadinanza, per una società più inclusiva che permetta agli stranieri che vivono, lavorano e crescono in Italia, di costruirsi un percorso di vita in questo paese.