Cesena dal dicembre nero al sogno. Ma sempre con vista sui playoff

Tre quarti di stagione ormai alle spalle, pochi centimetri al traguardo salvezza diretta e più che alla portata anche l’accesso alla migliore posizione neiche renderebbe l’annata del ritorno in cadetteria tutta da ricordare. Marzo non si poteva aprire in maniera migliore per un Cavalluccio che, dopo la vittoria con la Salernitana, si ritrova a guardare il panorama dal sesto gradino sotto la vetta, tutto questo quando mancano esattamente dieci turni all’epilogo. Ovviamente in casa bianconera si continua ad avere nel mirino solo ed esclusivamente l’aritmetica certezza di disputare anche il prossimo anno la serie B, ed è giusto così, mai abbassare la guardia, specie nel calcio dove l’improbabile a volte si avvera. Ma guardando indietro, e rileggendo il percorso fatto, si vede come in fondo illa sua candidatura a rientrare nel lotto di formazioni che si giocheranno la serie A nell’extra time dopo la stagione regolare se l’è conquistata con un cammino coerente.