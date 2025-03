Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 21-27 febbraio: dischi di platino per Madame e Rhove

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: nella settimana numero nove del 2025 arrivano nuovidiper il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Olly e.Il primo album omonimo, conquista il quarto disco di. Pubblicato nel 2021, il debutto discografico di Francesca Calearo (vero nome di, ndr), ha ottenuto la Targa Tenco come Migliore Opera Prima ed è stato anticipato dai singoli Baby, Clito, Il Mio Amico e Voce, presentata al 71esimo Festival di Sanremo. Nella tracklist figurano tra gli ospiti Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, Gaia, Ernia e Blanco. Con il primo posto in classificaè la più giovane artista donna ad aver raggiunto la vetta della chart: quattrodiperTutta Vita di Olly disco dinella prima settimana del 2025, bissa il risultato raggiungendo le 100mila copie: pubblicato nel 2024 il secondo lavoro in studio dell’artista ligure contenente il brano vincitore dell’ultimo Festival, Balorda Nostalgia e Per Due Come Noi con Angelina Mango, è stato firmato insieme a Jvli.