Certezza Orsolini Ha raggiunto Di Vaio E non vuole fermarsi

Ha attraversato idee e schemi di cinque allenatori: Roberto Donadoni, Pippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Thiago Motta e adesso Vincenzo Italiano. Ha conosciuto quattro uomini mercato: Riccardo Bigon, Walter Sabatini, Giovanni Sartori e Marco Di. Ma la particolarità di questa epopea sportiva al sapore di ragù (anche se l’ingrediente più importante viene da Ascoli) è che Riccardocon la doppietta al Cagliari haproprio Dinel pantheon dei rossoblù più prolifici di sempre. Da capitano SuperMarco gonfiò per 66 volte la rete: 65 gol in campionato e uno in Coppa Italia (al debutto col Vicenza). Ed è lo stesso numero di gol in partite ufficialidomenica da, che a quel totale arriva sommando i 59 gol in campionato ai 7 segnati nella Coppa nazionale. A tutela del marchio Dop da cannoniere vero va rimarcato che Diquei 66 gol li ha totalizzati in 148 gare spalmate su quattro stagioni.