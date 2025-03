Ilrestodelcarlino.it - Cerca i funghi, trova 50mila euro di cocaina

Hato 900 grammi dinel bosco nascosti in un barattolo, un tesoro da. E pensare che era andato nel bosco delle Cesane di Urbino solo perre dei, in compagnia del suo cane. È quanto accaduto lo scorso week end nei boschi delle Cesane di Urbino. Untore si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Non aveva l’aria di uno scrigno del tesoro ma era comunque una scoperta curiosa da approfondire. E così ha fatto: ha spalancato il barattolo scoprendo che, al suo interno c’erano numerosi involucri in cellophane di tutte le dimensioni, alcuni più grandi altri più piccoli. All’interno di quei piccoli pacchetti c’era una sostanza biancastra che, lì per lì, non ha saputo decifrare. Il dubbio che si potesse trattare di qualcosa di illegale, però, gli era venuto e così ha immediatamente contattato i carabinieri che hanno verificato che si trattava di involucri di