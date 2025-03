Ilrestodelcarlino.it - Centro per l’Impiego, ecco la nuova sede

Ilperdi Sassuolo cambia. Approssimativamente da fine giugno, la struttura si sposterà in via Decorati al Valor Militare 50 (dove prima era ubicata la Polizia Municipale sassolese): i lavori di ristrutturazione hanno preso il via a inizio febbraio, per un importo totale di circa 800.000 euro; tale cifra è finanziata per il 90% dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e per la restante parte dall’Ente Locale. Ilpotrà usufruire di cinquecentocinquanta metri quadrati calpestabili, in cui verranno realizzate diciotto postazioni fisse più due sale riunioni e gli spazi accessori. I servizi del(di competenza dei Comuni facenti parte del Distretto Ceramico, territorio montano compreso) sono vari e spaziano tra i settori più richiesti: in materia di gestione del collocamento, di preselezione, di incontro tra domanda e offerta del lavoro, di orientamento lavorativo, di iniziative volte ad incrementare l’occupazione e prevenire lo stato di disoccupazione.