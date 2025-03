Ilgiorno.it - Centro d’allenamento del Brescia Calcio: Cellino assolto anche in Appello

– In campo il suofatica a fare risultato e così i sorrisi per Massimoarrivano dal tribunale. La Corte d'ha infatti confermato l'assoluzione di tutti gli imputati per il caso delsportivo realizzato nel paese di Torbole, rigettando il ricorso della Procura generale. Oltre aassoltiil sindaco di Torbole Casaglia, Roberta Sisti, Mauro Ometto, all'epoca dell'inchiesta assessore ai Lavori pubblici dello stesso Comune, e Fabio Vizzini, componente della commissione urbanistica fino al 31 novembre 2017 e incaricato daldi fissare il valore dell'area dove è sorto ilsportivo delle rondinelle. T utti i coinvolti erano stati prosciolti in primo grado dal gup e oraper i giudici d'non ci sono state irregolarità nel l'acquisizione dell'area dove ilha costruito i campi d'allenamento.