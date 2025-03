Ilgiorno.it - Cento manichini rossi in piazza. Monza ricorda ogni donna uccisa

“Donne in rosso“ è l’installazione di Elend Zyma che nei pmi giorni occuperà ladel Duomo dicon oltrefemminili dipinti di rosso, simbolo dei femminicidi perpetratianno in Italia. Appuntamento venerdì e sabato nell’ambito del programma del Comune di“L’8 per vivere“. L’opera è ideata e realizzata dall’artista in collaborazione con i detenuti della casa circondariale di, dell’Istituto comprensivo Don Milani di Vimercate (plesso Don Zeno Saltini di Oreno) e Il Carro impresa sociale di. "Il progetto nasce dal desiderio di riflettere e dare corpo ai numeri, riportandoli nella quotidianità – spiega Elend Zyma – L’obiettivo è metterci di fronte non a cifre astratte, ma rappresentare le vittime di violenza attraverso 105dipinti di rosso:numero rappresenta un corpo di unareale vittima di violenza.