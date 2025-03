Iodonna.it - Cento anni fa nasceva Andrea Camilleri: le iniziative che lo celebrano

«Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano », scriveva nel 2018, che al pari di Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello aveva saputo raccontare la Sicilia, descrivendone in modo unico l’essenza selvatica e misteriosa. Grazie a un linguaggio acuto, intriso di umorismo e critica sociale, che trae forza espressiva dal dialetto siciliano, i suoi romanzi hanno travalicato i confini linguistici e nazionali, riscuotendo un enorme consenso anche all’estero., gli eventi per celebrare il centenario dalla nascita.