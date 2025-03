Sport.periodicodaily.com - Celje-Lugano: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Gli sloveni hanno un appuntamento con la storia e vorranno entrare per la prima volta nelle prime otto di una competizione continentale.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Zdezele.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due grandi gare negli spareggi hanno permesso agli sloveni di garantirsi una delle gare più importanti della loro storia. Tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite.Discorso diverso per gli svizzeri che si sono riposati in virtù del sesto posto che ha evitato loro di giocare altre due partite. Il momento però non è del tutto positivo essendo reduce da tre sconfitte.LE(4-4-2): Silva, Juanjio, Bejger, Nemanic, Karnicnik, Kvesic, Svetlin, Zabukovnik, Delauerier, Chaubet, Kucys, Seslar.