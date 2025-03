Bergamonews.it - Celadina, altro commerciante aggredito: “Pugno in faccia dopo un rimprovero, sono ragazzini ma in gruppo si trasformano”

Bergamo. In comune hanno due cose: lavorano entrambi nel quartiere, ed entrambi si ritrovano un occhio nero.il fruttivendolo Gaetano Calì, picchiato e rapinato la mattina del 22 febbraio a Gorle, undella zona è rimasto coinvolto in un episodio violento. A farne le spese, un 32enne dipendente del bar ‘Caffetteria 101’, gestito da una famiglia cinese in piazza Bonfanti a Bergamo, accanto alla chiesa parrocchiale.La sera del 26 febbraio è stato colpito in volto da unun acceso diverbio con undi giovani. Così racconta la sorella, lunedì pomeriggio al lavoro dietro il bancone del bar. Entrambifigli del titolare. Tra un caffè da servire e l’, la ragazza spiega: “Saranno state le dieci di sera,arrivati anche i carabinieri. Conosciamo quei, erano qui anche la sera prima.