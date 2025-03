Anteprima24.it - Cautano, sospensione idrica per lavori di manutenzione: le zone interessate

Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa-, giovedì 6 marzo dalle ore 08:00 – 12:00perdistraordinaria in via Trento. Lesono: via Madonnina del Grappa, via Procaccini, via Crocelle, via Trento e rispettive traverse, via Trieste e rispettive traverse, via Pezze, via Cupetella, via Corte.Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800 51 17 17.