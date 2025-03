Dayitalianews.com - Catania, arrestato pusher 17enne, in casa aveva anche armi – FOTO

Leggi su Dayitalianews.com

Un ragazzo di 17 anni, originario di, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si trovava davanti a un supermercato, presumibilmente in attesa di vendere dosi di marijuana. Il giovane è stato individuato nel corso di uno dei tanti controlli effettuati dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico di stupefacenti in città.In particolare, sono stati gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” ad individuare ilche, in modo sospetto, si aggirava in sella al suo scooter nel parcheggio di una nota catena di supermercati, in via Giovanni Segatini, proprio davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale.Quando ha notato l’arrivo della Polizia, il giovane ha mostrato un atteggiamento sospetto e, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha gettato a terra le chiavi del suo scooter per poi darsi alla fuga a piedi.