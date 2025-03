Puntomagazine.it - Castellone (M5S): “L’Europa è nata con altri presupposti. No a follie belliciste del piano von der Leyen”

Mariolina(M5S): “No alla follia bellicista, investiamo nella pace e nel benessere dei cittadini”“L’Unione Europea èper costruire la pace attraverso la diplomazia, per rafforzare la giustizia sociale e il benessere di tutti i cittadini. Non è giustificabile la follia bellicista a cui stiamo assistendo.” ha scritto sui suoi social la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) in merito alReArm Europe. “Mentre da un lato ci viene detto che non ci sono risorse sufficienti per aiutare le persone e vengono destinate solo briciole per i sostegni a famiglie e imprese, dall’altro lato, dall’oggi al domani, la Presidente Ursula von der Leyen presenta ilReArm Europe per investire centinaia di miliardi di euro in armamenti. E’ una follia che va fermata.