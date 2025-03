Romadailynews.it - Castel Sant’Angelo: ossa trovate in un pozzo

Dei resti sono stati trovati il 25 febbraio scorso da alcuni operai impegnati in ispezioni nei pozzi della fortezza, a causa di infiltrazioni d’acqua. Il cunicolo in cui sono state rinvenute lepotrebbe essere stato utilizzato in passato come prigione. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con l’arrivo sul posto dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’origine dei resti.A segnalare la scoperta alle forze dell’ordine è stata la direttrice del Museo Nazionale di, che ha prontamente avvisato i carabinieri. L’area è stata recintata e viene sorvegliata per evitare intrusioni o il rischio di danneggiamenti ai reperti.Dalle prime valutazioni, lesembrano appartenere a un periodo non recente, ma per determinare l’età esatta dei resti e la loro origine sarà necessario attendere i risultati delle analisi scientifiche.