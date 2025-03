Anteprima24.it - Castel San Giorgio, domani l’autopsia per Marco Apostolico

Tempo di lettura: 2 minutiC’è un nome nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale per la morte di, il 27enne diSanmorto nella notte di sabato in seguito ad un incidente stradale: è il 26enne che conduceva l’Alfa Romeo Bianca in cuiviaggiava sul sedile passeggero, anche lui ferito ed in ospedale. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone. Le condizioni più gravi restano quelle di una ragazza. I rilievi che vedono al lavoro i carabinieri dovranno stabilire la velocità alla quale l’auto viaggiava quando il conducente del veicolo ne ha perso il controllo finendo contro un muro. Perè attesa anchesul corpo della vittima.Il Comune diSanha sospeso tutte le attività degli spettacoli in programma per il carnevale in segno di lutto per la tragedia che ha colpito la comunità guidata dal sindaco Paola Lanzara.