Cassino, tragedia sfiorata a scuola: bimbo ingoia il tappo di una penna, salvato dalla bidella

Paura questa mattina, 4 marzo, in unadelle elementari a, in provincia di Frosinone; unha rischiato di morire soffocato dopo averto ildi unaed è statoda una collaboratrice scolastica.Secondo una prima ricostruzione dei fatti il bambino si trovava in classe per le lezioni scolastiche quando, probabilmente mangiucchiando ildi una, per sbaglio, lo hato. L’allarme è scattato immediatamente, in tutta lae, secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi.it, a salvarlo sarebbe stata una collaboratrice scolastica. La donna, non appena apprese le condizioni in cui si trovava il piccolo, che rischiava di soffocare a causa del pezzo di plasticato, sarebbe intervenuta e avrebbe praticato le manovre salvavita (Manovra di Heimlich) al bambino riuscendo a fargli espellere la parte dita e disostruire, così, le vie respiratorie.