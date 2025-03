Inter-news.it - Cassano su Napoli-Inter: «Non è stato un big match, c’è stata una sola squadra in campo»

Leggi su Inter-news.it

Nella nuova puntata del format Viva El Futbol, i presentatori hanato quanto accaduto nella 27° giornata di Serie A. Abbiamo raccolto le dichiarazioni e il pensiero di Antonio, sullo scontro al vertice tra, terminato 1-1.ha criticato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.IL COMMENTO – Antonio, nell’analizzare l’andamento della partita tra, èmolto critico nei confronti di Simone Inzaghi, per la gara disputata dallanerazzurra: «Per me non èun big. C’èunache ha tentato in tutte le maniere di vincere la partita dal primo all’ultimo minuto, il. L’, tolta la magia di Dimarco, non ha mai tirato in porta, e pure rischiava di vincere la partita. Ho visto ladi Conte con ottime idee, anche contro le avversità e senza 2/3 titolari.