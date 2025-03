Terzotemponapoli.com - Cassano distrugge Inzaghi: la critica infuocata dopo Napoli-Inter

Nel podcast Viva el Futbol, Antonionon ha trattenuto le sue parole. Ha elogiato ile, al contempo, ha attaccato il lavoro dell’allenatore. Le dichiarazioni del celebre ex-giocatore hanno acceso i riflettori su una partita che ha diviso opinioni. Le sue parole, brevi e taglienti, hanno scatenato una nuova polemica nel mondo del calcio italiano.Il contesto di una partita decisivaLa sfida traè stata al centro dell’attenzione. Il, nonostante le difficoltà, avrebbe meritato il successo.ribadisce che la squadra azzurra, pur con diverse assenze importanti come quelle di Kvara e Neres, ha mostrato grinta e potenzialità. Il tecnico, però, è stato messo in luce per una serie di errori strategici. Le scelte tattiche sembrano aver compromesso il rendimento della squadra.