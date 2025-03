Quotidiano.net - Caso Resinovich, si riparte: “Profonda rivalutazione dopo la perizia Cattaneo”. Ma dove è morta Lilly?

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 4 marzo 2025 - Ennesima svolta sul. Una “dell’intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti o acquisizioni” per il giallo di Trieste,oltre tre anni di mistero, s’intuisce dalle parole di Federico Frezza, procuratore facente funzione di Trieste, che ha appena ricevuto la relazione di Cristina- antropologa forense che ha lavorato anche ai casi di Yara Gambirasio, Elisa Claps e David Rossi -, depositata sabato notte,quattro rinvii da metà dicembre. Il nuovo pm è Ilaria Iozzi, a breve l’insediamento di Patrizia Castaldini (già nominata a capo della Procura). La storia per punti “è stata soffocata” “Un delitto di prossimità” Quando èLa storia di Liliana Le telecamere L’amico speciale Claudio Sterpin La genetista Marina Baldi:si colloca la scena? “è stata soffocata” Ma come èla 63enne di Trieste? Sarebbe stata soffocata, questa è l’ultima indiscrezione.