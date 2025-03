Thesocialpost.it - Caso Resinovich, la super perizia conferma: “Brutalmente aggredita. Si esclude il suicidio”

Lasul corpo di Liliana, depositata nella notte tra venerdì e sabato,che le lesioni riscontrate sul cadavere suggeriscono il coinvolgimento di terze persone. Secondo fonti legali, il documento redatto dai consulenti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Stefano Vanin e Biagio Eugenio Leone evidenzia la presenza di lesioni non letali sul corpo della donna, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nella zona dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Questa conclusionedunque l’ipotesi del.Leggi anche:Liliana, l’ipotesi del soffocamento: attesa per laA partire da questa mattina, gli avvocati delle parti coinvolte hanno avuto accesso alla, che si estende per circa duecento pagine.