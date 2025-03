Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, Manuela davanti al pm: in corso l’interrogatorio

Rimini, 4 marzo 2025 - Allo scoccare dei 17 mesi dall’omicidio diPaganelli a Rimini, questa mattina alle 9.25Bianchi è entrata nella palazzo di Giustizia di Rimini per rendere ancora una volta al pm Daniele Paci sommarie informazioni testimoniali. Per l’incontro, l’ex amante di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto di via del Ciclamino, si è presentata in procura assieme al proprio avvocato Nunzia Barzan e al consulente criminalista Davide Barzan e ‘scortata’ dagli agenti della squadra mobile. La donna, che al contrario delle altre volte è entrata dal retro dell’edificio, viene formalmente sentita in qualità di persona informata sui fatti, ma, come circolato in questi giorni, in base a quel che dirà agli investigatori - soprattutto per quanto riguarda il ritrovamento del cadavere il 4 ottobre 2023 s- il suo status potrebbe anche mutare a seguito di un’indagine per la possibile accusa di favoreggiamento.