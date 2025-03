Napolipiu.com - Caso Maradona: possibile nuovo rinvio del processo

Leggi su Napolipiu.com

del">Con l’Inter ci è andato vicinissimo, fino all’ultimo secondo del recupero, ma il Napoli non è riuscito a interrompere la serie senza vittorie in campionato, che ora è salita a cinque partite consecutive. L’ultima gioia piena risale al 25 gennaio, quando gli azzurri superarono in rimonta la Juventus al(2-1). Da allora, tre pareggi di fila, tutti con rimonte subite (Roma, Udinese e Lazio), una sconfitta contro il Como e l’1-1 nello scontro scudetto con l’Inter. Il bottino? Quattro punti in cinque partite, un dato inedito per questa stagione.Come sottolineato da Fabio Mandarini – Corriere dello Sport, il Napoli, fino a questo momento, non aveva mai aspettato più di due giornate per tornare alla vittoria. L’unico precedente risaliva al girone d’andata, tra il 3 e il 10 novembre 2023, con la sconfitta contro l’Atalanta e il pareggio con l’Inter.