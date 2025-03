Ilfattoquotidiano.it - Caso Ciro Abbazia, la sua Caivano è l’altra Italia: bisognosa ma invisibile al dibattito pubblico

Mercoledì 26 febbraio. A Napoli e dintorni piove. Aun’ufficiale giudiziario bussa alla porta di. Gli deve notificare quello che lui già sa e teme: lo sfratto esecutivo.la accoglie. Con gentilezza. Le offre un caffè. Poi si allontana. Dice di aver bisogno del bagno. Passa il tempo – troppo tempo – enon torna. L’ufficiale va verso il bagno, manon c’è. La stanza da letto, invece, è chiusa a chiave.non risponde. L’ufficiale chiama i carabinieri. Arrivano, forzano la porta.è lì. Morto. Impiccato. Suicida.Questa è. Non quella del Parco Verde, di Don Patriciello, del decreto cui questo Governo ha deciso di dare il nome del Comune per farne un simbolo nazionale. Ladi, in realtà, è. Quella che vive nelle conversazioni quotidiane ai mercati, sui posti di lavoro, nell’esistenza della gente comune, ma non nelpolitico e mediatico.