Lanotiziagiornale.it - Casa fantasma e laurea in Albania, a processo l’ex governatore Solinas

Rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione. Alla sbarra ci saràpresidente della Sardegna, il sardista-leghista Christian. Ieri infatti il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio pere altri sette imputati, presentata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Le indagini riguardano due diversi filoni: il primo è inerente alla compravendita di un immobile (una porzione di una vecchia abazia ormai in pezzi) diall’imprenditore Roberto Zedda; il secondo concerne un presunto scambio tra una nomina a una carica regionale e unahonoris causa dall’università di Medicina di Tirana,, e di alcuni corsi di docenza alla Link University di Roma.Le caparreNel primo caso si tratta dei ruderi di un’ex abbazia nel comune di Capoterra (Cagliari) venduti daall’imprenditore Zedda per 550mila euro, dei quali 375mila effettivamente versati.