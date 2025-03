Ilrestodelcarlino.it - Caro bollette piscine a rischio chiusura

C’è allarme tra i gestori dellemarchigiane per i rincari dell’energia elettrica (+44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e del gas da riscaldamento (+60%) registrati nelle scorse settimane. Gli operatori chiedono la massima attenzione delle istituzioni, per scongiurare ildi chiusure. Si tratta perlopiù di impianti di proprietà pubblica, spesso datati e poco performanti dal punto di vista energetico. "Questo nuovo– spiega l’Associazione gestoriMarche – non fa altro che acuire uno stato di estrema difficoltà che perdura da anni, dal periodo delladettato dal Covid al primo aumento dei costi energetici che i gestori hanno dovuto affrontare in una situazione in cui, a causa delle caratteristiche delle convenzioni, con tariffe imposte e costi elevati, non hanno avuto la possibilità di investire grosse cifre sugli impianti".