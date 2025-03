Ilrestodelcarlino.it - Carnevale show: da Offida ad Ascoli, tutti in maschera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 marzo 2025 – Tutto è pronto per il gran finale del2025. La giornata del Martedì Grasso concluderà la kermesse nei principali centri del Piceno, mentre a San Benedetto dopo il rinvio per maltempo della sfilata dei carri nella giornata di domenica, ci sarà un’appendice domenica 9 marzo. Adilsi concluderà con l’annuncio dei gruppi in nomination per la vittoria del concorso in. Un annuncio che verrà fatto più tardi rispetto agli anni passati, ovvero durante l’evento musicale con i ‘Doctor Vintage’ previsto in piazza del Popolo e comunque si spera entro le 22. La decisione di procrastinare le nomination, con uno slittamento di un’ora circa, è stata motivata dall’esigenza della giuria del concorso di poter valutare con maggiore attenzione (a causa della pioggia che, finora, ha limitato le possibilità di giudizio)gli iscritti alla gara.