Carnevale, sequestrati oltre 104 mila prodotti contraffatti a Monza

Con l’approssimarsi delle feste di, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diBrianza hanno ulteriormente intensificato l’azione di contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. In un maxi emporio di Desio sono stati rinvenuti104.000e giocattoli carnevalizi, materiale elettrico, dispositivi medici di ausilio alla mobilità privi o con falsa applicazione della marchiatura “CE”, nonché utensili da cucina riportanti indicazioni mendaci del Made in Italya giocattoli ed altri articoli (di estetica, per la scuola, per la cura degli animali, bigiotteria) non conformi alla normativa a tutela del consumatore.Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato, gli articoli commercializzati – che avrebbero favorito all’emporio guadagni per100.