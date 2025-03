Anteprima24.it - Carnevale, Gigi e Ross al Monaldi “per regalare un po’ di leggerezza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Giornate come questa hanno lache ci piace, visto che la situazione è già tanto pesante. Qui all’ospedalehanno organizzato una cosa molto emozionante e allo stesso tempo molto divertente: con una sorta di interattività, si sono messi in gioco i medici e gli stessi pazienti, affidandoci i loro pensieri”. Il comicospiega così la partecipazione sua e del collegaalla festa diorganizzata presso l’ospedale napoletano: un’occasione per illustrare i risultati del Progetto S.O.R.R.I.S.O. (Servizio di Ospedalizzazione e Riabilitazione attraverso una Rete Integrata per il Sostegno Oncologico) e del Progetto Benessere, due iniziative organizzate presso la Uoc di Oncologia coniugando eccellenza clinica e approccio umano e integrato al paziente e alle cure.