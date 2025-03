Carnevale di Viareggio, trionfa la ‘papessa’ di Carlo e Lorenzo Lombardi

Leggi su Corrieretoscano.it

dila. Con la sfilata di Martedì Grasso è calato il sipario sull’edizione 2025 deldiche ha visto anche per l’ultimo corso il pubblico delle grandi occasioni anche grazie al meteo favorevole.Come da tradizione dopoi l’ultima sfilata sui viali a mare sono stati decisi i vincitori dei carri allegorici e delle mascherate. Tra i carri di prima categoria ha vinto Sic transit gloria mundi di. Raffigura, appunto, una. Sul podio Il mostro ha paura di Jacopo Allegrucci e Come tu mi vuoi di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini. ‘Solo’ quarto posto il carro che raffigura Giorgia Meloni, Per una sana e robusta Costituzione, di Alessandro Avanzini.Nei carri di seconda categoria vince il carrista emergente Matteo Raciti con È tardi, è tardi, è tardi, creazione che allude alla frenesia e allo stress della vita contemporanea.